"Х*й кто ответит". В России потек стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде: видео

Ранее аналогичная судьба постигла спортивный объект в Волгограде.

Крыша нового стадиона не пережила первый хороший ливень Скриншот YouTube

В России стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу , протек из-за сильного дождя.

"Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания. Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", - цитирует ТАСС представителя компании, которая является собственником стадиона.

Отмечается, что на стадионе в период чемпионата мира состоялось четыре матча группового этапа, по одному поединку 1/8 финала и четвертьфинала турнира.

Видео новоотстроенного стадиона, крыша которого потекла от ливня, опубликовано в YouTube.

"Красота, бабло попилили, х*й кто ответит: рашка такая рашка", "Лучше делай – лучше будет", "Обезьяна попала под дождь", "Стадион плачет по полным стадионам, теперь они совсем не скоро будут", - прокомментировали инцидент пользователи Сети.

Напомним, в день завершения ЧМ-2018, который проходил в России, в результате сильных ливней разрушился стадион в Волгограде. Очевидцы утверждают, что он "уплыл в Волгу".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram