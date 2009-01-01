Хакер разоблачил грязные методы российского шантажа и шпионажа — западные СМИ

Дерзкие утечки, используемые против самого Кремля, сделали "Шалтая-Болтая" одним из главных образчиков грязных методов "черного пиара" в РФ.

Хакер, иллюстрация m.gorod.cn.ua

За несколько часов до того, как Владимир Путин выступил с поздравлением с новым 2014 годом, хакеры группыопередили президента РФ, опубликовав текст онлайн

Об этом пишет издание Financial Times, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"Мы всегда с вами, даже когда вы менее всего это подозреваете", — написали анонимные блогеры.

Подобные дерзкие утечки, используемые против самого Кремля, сделали "Шалтая-Болтая" одним из главных образчиков особых российских грязных методов "черного пиара", отмечает автор статьи Макс Седдон.

Сейчас, после нескольких лет, в течение которых он порождал интриги и слухи среди кремлинологов, публикуя переписку высших чиновников, "Шалтай-Болтай" оказался в центре внимания в результате ареста своего руководителя Владимира Аникеева в рамках малопонятного дела, связанного с процессом по обвинению в госизмене против офицеров ФСБ. Российская пресса утверждает, что эти офицеры были кураторами Аникеева, пишет издание.

Один из участников "Шалтая-Болтая" Александр, встретившийся с журналистами Financial Times в Эстонии, где он намерен просить убежища, считает, что он — последний член группировки, оставшийся на свободе.

По словам Александра, он познакомился с Аникеевым в Санкт-Петербурге в 2003 году.

Через десять лет после той первой встречи Аникеев попросил его помочь с публикацией компромата, собранного на высокопоставленных российских чиновников. "Скучавший на своей работе, связанной с мобильной рекламой, и недовольный жесткой политикой Путина, Александр согласился", — говорится в статье.

По словам хакера, "Шалтай-Болтай" взламывал переписку людей, связанных с захватом Крыма, поддерживаемым Россией восстанием на восточной Украине и пропутинской интернет-армией. "Позже они опубликовали корреспонденцию нескольких высокопоставленных чиновников и взломали аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter", — пишет газета.

Многие обозреватели подозревали, что чиновники сами "сливали" информацию, сводя друг с другом счеты. Однако, по словам Александра, цели группировки постепенно стали чисто коммерческими — они продавали взломанные ящики электронной почты за биткойны.

"Как утверждает Александр, ситуация изменилась в начале 2016 года, когда Аникеев сказал ему, что у группировки появились неизвестные кураторы в российской разведке, которые потребовали право запрещать публикацию некоторой информации. Хотя они так им и не воспользовались, он начал что-то подозревать в конце прошлого года, когда Аникеев сказал ему, что он был арестован в аэропорту Минска на пути в Россию, сидел в КПЗ в Москве три дня, а потом был отпущен после вмешательства его кураторов", — говорится в статье.

Когда Аникеев попросил его и другого хакера, Константина Треплякова, встретиться с ним в Москве в начале декабря, Александр сказал ему, чтобы он доказал, что он на свободе, послав селфи и чек из французского кафе. Аникеев послушно повиновался. "Это заставило меня еще больше заподозрить неладное, — сказал Александр. — Обычно, если я говорил ему поехать на другой конец города и что-нибудь такое сделать, он посылал меня куда подальше".

По словам адвоката Аникеева, он находился в тюрьме три месяца и не мог пойти в кафе, говорится в статье.

Напомним, именно хакеры "Шалтай-Болтай" выложили в Сеть разговоры Путина с первыми лицами других стран, сделанные во время неофициальных обедов главным поваром Кремля Евгением Пригожиным.