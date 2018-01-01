Халява в Краснодаре. Раздача бесплатных игрушек закончилась дракой: видео

Владельцы супермаркета решили раздать игрушки в виде известных мультипликационных героев.

В супермаркете Краснодара произошла драка Житомир-info

российском Краснодаре дракой давкой завершилась раздача покупателям бесплатных игрушек в одном из супермаркетов.

Владельцы супермаркета решили раздать игрушки в виде известных мультипликационных героев американской компании DreamWorks.

На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками, которых, само собой, на всех не хватило.

Свое право на владение мультперсонажами краснодарцы отстаивали не только гневными криками, но и силой.

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