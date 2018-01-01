Handelsblatt: Постройкой "Северного потока" ЕС привяжет Россию к себе

Переориентация Путина на страны вроде Турции и Ирана демонстрирует, что Москва находит новых друзей за пределами Европы.

Nord Stream 2 грозит Украине, как главному транзитеру российского газа.

Отношения Европы и России находятся на самом низком уровне за несколько последних десятелетий. Вместо того, чтобы закручивать спираль напряжения, ЕС должен экономически "прикрепить" Москву к себе, пишет Handelsblatt . "Главред" публикует полный перевод статьи немецкого издания.

Президент Украины Петр Порошенко не лезет в карман за громкими словами. Самый громогласный противник строящегося "Северного потока-2" через Балтийское море, он обвиняет принимающие участие в "проекте века" страны в "пособничестве гибридным войнам России".

52-летний президент Украины не желает ничего настолько сильно, как то, чтобы химическая атака на Сергея Скрипаля в Великобритании навсегда уничтожила запланированную постройку трубопровода из России в Германию.

Мотивы Порошенко прозрачны. Nord Stream 2 угрожает Украине не только позиции Украины как "узкого горлышка" поставок газа через Центральную Европы, но и грозит потерей двух миллиардов евро с ежегодных транзитных сборов. В будущем трубопровод протяженностью 1200 км будет использоваться для поставки дополнительно 55 млрд кубометров природного газа в Германию и другие страны Центральной Европы.

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Вероломная попытка покушения на Скрипаля и взаимная высылка десятков дипломатов привели к тому, что отношения между Россией и Евросоюзом достигли нового минимума. Внезапно оживают воспоминания о "холодной войне". Тревога и непонимание с обеих сторон достигли уровня, который давно забыт.

В этой точке взаимного давления и угроз надо оглянуться назад, на политику, сформулированную Эгоном Бахром и реализованную Вилли Брандтом, во главе которой стояла идея сближения, которая создала предпосылки для окончания "холодной войны" между Востоком и Западом. Почти полвека спустя Европе необходимо переосмыслить внешнеполитическую доктрину той социал-либеральной коалиции.

Запад должен привязать Россию к себе

Спираль изоляции и санкций между ЕС и РФ нельзя закручивать вечно. Вместо этого экономически сильный Европейский союз должен сосредоточиться на переменах в торговой сфере. Вот почему запланированный газопровод из России в Германию не просто важный проект в энергетической политике. Проект "Газпрома" совместно с западноевропейскими компаниями Wintershall, Uniper, OMV и Engie представляет собой выгодную комбинацию и для Запада, и для Востока.

Nord Stream 2 обеспечит еще один безопасный маршрут для транспортировки газа в Центральную Европу, где находятся самые важные клиенты "Газпрома". ЕС, в свою очередь, диверсифицирует свое энергоснабжение и еще больше свяжет экономику Востока и Запада. Очевидно, что агрессивный газовый экспортер в лице США такому развитию событий не аплодирует, желая в будущем продавать ЕС гораздо больше сжиженного газа. Что правильно и хорошо в случае правильных цен.

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Репутация трубопровода, несомненно, пострадала. Вслед за бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером к лоббированию СП-2 подключился экс-министр финансов Австрии Ханс Йорг Шеллинг. А сам "Газпром" расположил свою контору в швейцарском налоговом раю. Все это делает проект стоимостью в 10 млрд евро не слишком симпатичным.

Однако не слишком приятная картинка не должна заслонять тот факт, что передача газа по дну Балтийского моря является проектом по углублению отношений между Россией и ЕС. Одна из исторических ошибок Евросоюза после падения "железного занавеса" в том, что он ничего не сделал для того, чтобы сильнее привязать Россию к себе.

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Вместо конструктивных отношений спустя три десятилетия после окончания "холодной войны" в отношениях доминирует опасная игра мускулами. Это проявляется не только в гражданской войне в Украине или аннексии Крыма, обвинений России в нарушении международного права, но и в небольших ненаблюдаемых странах вроде отколовшегося Приднестровья с ее "замороженным конфликтом".

Переориентация Путина на призрачные демократии вроде Турции и Ирана демонстрирует, что Россия находит новых друзей за пределами ЕС, у которые в вопросах энергетической политике обладают большим весом. ЕС должен быстро преодолеть свою истерию, которая усилилась с отравлением Скрипаля и последовавшими дипломатическими действиями. Антироссийские настроения в Польше или странах Балтии не должны заслонять обзор всей картины. Политическая стабильность в Европе может существовать только вместе с Россией, а не против нее. Поэтому строительство "Северного потока-2" является необходимым проектом для всего континента.