"Хельсинский сговор" Трампа и Путина станет трагедией для Европы – журналист

Эксперт убежден, что у данной исторической встречи может быть лишь один позитивный исход.
В своем видеоблоге аналитик заявил, что лишь глава Белого дома может способствовать освобождению узника Кремля Олега Сенцова.
По словам Муждабаева, Путин в нынешней геополитической ситуации готов прислушаться лишь к мнению Трампа. И их запланированную встречу тет-а-тет уже окрестили "Хельсинским сговором".
Журналист подчеркивает, что, Трамп готов открыть свои объятия для Путина, а тот, в свою очередь, посетовать на то, что Россия из-за международной изоляции была вынуждена бомбить иностранные государства.
Это встреча, убежден эксперт, может стать трагической для Европы. И "сговором" ее назвали по той причине, что Трамп уже публично озвучил цель будущего визита в Финляндию.
Муждабаев отмечает, что единственным позитивным исходом данной исторической встречи может стать долгожданная свобода для украинского режиссера Олега Сенцова.
Напомним, Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет в Хельсинки, а затем примут участие в переговорах в расширенном составе.
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