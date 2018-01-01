"Хельсинский сговор" Трампа и Путина станет трагедией для Европы – журналист

Эксперт убежден, что у данной исторической встречи может быть лишь один позитивный исход.

Лидеры ЕС будут шокированы итогом встречи Трампа и Путина Фото: Reuters

Журналист Айдер Муждабаев считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который способен повлиять на решение российского лидера Владимира Путина относительно украинских политзаключенных.

В своем видеоблоге аналитик заявил, что лишь глава Белого дома может способствовать освобождению узника Кремля Олега Сенцова.

По словам Муждабаева, Путин в нынешней геополитической ситуации готов прислушаться лишь к мнению Трампа. И их запланированную встречу тет-а-тет уже окрестили "Хельсинским сговором".

Журналист подчеркивает, что, Трамп готов открыть свои объятия для Путина, а тот, в свою очередь, посетовать на то, что Россия из-за международной изоляции была вынуждена бомбить иностранные государства.

Это встреча, убежден эксперт, может стать трагической для Европы. И "сговором" ее назвали по той причине, что Трамп уже публично озвучил цель будущего визита в Финляндию.

Муждабаев отмечает, что единственным позитивным исходом данной исторической встречи может стать долгожданная свобода для украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет в Хельсинки, а затем примут участие в переговорах в расширенном составе.

Ранее президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.

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