"Хихикает с того света". Британка после смерти подшутила над мужем

79-летний Найджел ухаживал за растениями в течение нескольких лет, пока не понял, что они были искусственными.

Британка после смерти подшутила над мужем Facebook.com

После смерти британка Педри Николь подшутила над своим мужем.

Николь осенью 2013 года умерла от рака. Перед тем как уйти, женщина попросила супруга поливать ее растения. Мужчина сдержал обещание, сообщает The Daily Mail.

79-летний Найджел ухаживал за растениями в течение нескольких лет, пока не понял, что они были искусственными. Это произошло во время переезда. Тогда британец продал дом и собирал вещи, чтобы переехать в другое место.

Веселым твитом поделилась дочь умершей женщины – 46-летняя Антония Николь, работающая лондонским пожарным. Ее пост в Twitter стал вирусным. По словам женщины, она все еще слышит, как ее мать "хихикает" над этим.

Напомним, ранее в Южной Африке рассказали о странном случае с мертвой женщиной.