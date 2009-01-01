Ходорковский: "В Кремле сидят фантастические идиоты"

Как можно быть настолько глупыми, чтобы вмешиваться в предвыборную кампанию в США, говорит оппозиционер.

Михаил Ходорковский УНИАН

США при помощипреследуют свои экономические интересы — но президент РФ Владимир Путин сам дал повод для их принятия.

Об этом экс-олигарх и оппозиционный российских политик Михаил Ходорковский он рассказал в интервью Der Spiegel, перевод которого публикует InoPressa.ru.

Комментируя новые антироссийские санкции, принятые в США, Ходорковский говорит о том, что "с точки зрения Америки это объяснимый и политически неизбежный шаг. Несомненно, новый закон затрагивает и экономическую плоскость. Американцы твердо убеждены в том, что, владея сланцевым газом, они владеют чрезвычайно перспективным продуктом, и хотят подготовить к нему европейские рынки".

Что касается последствий для России, "запрет на экспорт технологий для российских проектов по бурению скважин закроет России доступ к рентабельному освоению арктического шельфа, как минимум, на десятилетие", считает экс-олигарх.

"Российское руководство, — уверен Ходорковский, — само дало повод американцам пойти на этот шаг. Как можно быть настолько глупыми, чтобы вмешиваться в ход предвыборной кампании в США? В XXI веке санкции в сфере технологий могут обречь наше государство на стагнацию сроком в целое десятилетие. Фантастические идиоты!"

При этом, отмечает собеседник Der Spiegel, "для российского общества штрафные меры — очередной повод объединиться вокруг лидера против "вечного врага в лице американского империализма".

Описывая экономическую политику Путина, Ходорковский говорит о двух важных для российского президента принципах, "которые понравились бы многим либеральным экономистам на Западе". Это "низкий уровень инфляции и максимально низкий дефицит бюджета".

"Однако одновременно с этим растет влияние государственных концернов. Путин находит это правильным, поскольку в его глазах это повышает управляемость экономики, увеличивает возможность для влияния из Кремля. Он не понимает одного: за счет этого страдают эффективность и инновационность", — говорит Ходорковский.

"В представлении Путина свобода означает хаос, загаженные улицы и полуразрушенные дома. С его точки зрения можно чего-то добиться только тогда, когда все маршируют в ногу. В этом состоит особенность военного мышления и образа мыслей советского человека. При этом важно понимать, что Путин ничего не навязывает россиянам. Напротив, он сам скорее является олицетворением народных масс", — поясняет экс-олигарх.

Хочет ли он положить конец эре Путина? "Я не стал бы называть ее эрой Путина. Это, скорее, период, когда общество, измученное бурными переменами в 1990-е годы, ищет покоя агрессивным способом. Российское общество, которое чувствует себя несправедливо униженным, пытается вернуть самоуважение — нередко прибегая к довольно странным методам. Например, конфронтации с Западом. Существуют две возможности положить этому конец. Можно помочь людям понять реальное положение дел (...), второй вариант — это естественный процесс смены поколений. (...) Но и с молодежью надо работать, поскольку наше российское государство уже начало кормить молодое поколение мифами: о том, что Россия окружена врагами, что история нашей страны не имеет темных страниц (...)". "Наша задача — вести борьбу против этих мифов и попытаться донести до людей, что альтернатива нынешнему курсу существует", — подчеркивает Ходорковский.

Напомним, ранее Ходорковский рассказал о крахе путинского режима и заявил, что "власть навернется достаточно скоро".