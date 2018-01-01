"Холодная война". Эксперт объяснил, как отравление Скрипаля ударит по отношениям Запада и России

Отношения между западными странами и РФ переходят на свой самый низкий уровень, отметил Огрызко.

Между РФ и Западом началась настоящая "холодная война", полагает Владимир Огрызко Главред

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь очень негативные последствия для отношений Запада и РФ.

Началась настоящая "холодная война", рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Для отношений Запада и России случай Скрипаля будет иметь очень негативные последствия. И мы уже сейчас видим, что эти отношения переходят на свой самый низкий уровень", — отметил собеседник.

Экс-чиновник не думает, что "британцы или Запад в целом проглотят это просто так". "В сочетании с санкциями ЕС и США, это может иметь для России крайне негативные последствия", — добавил он.

По его мнению, между РФ и Западом "началась настоящая "холодная война", из которой Россия никогда победителем не выйдет". "Не знаю, согласятся ли другие страны НАТО высылать российских шпионов, но то, что этот случай поможет союзникам укрепить свое взаимодействие — это факт. Уже слишком наглыми выглядят действия Кремля, если он позволяет себе такие вещи на территории стран НАТО", — подчеркнул Огрызко.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность". Евросоюз решительно осудил отравление людей.