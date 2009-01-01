Хозяин тайги. В Сибири медведь украл у охотника оружие

Россия страна настолько парадоксальная, что в ней порой охотник и добыча меняются местами

Медведь и оружие "Сибирский охотник"

В Усть-Илимском районе Иркутской области России медведь похитил у охотника два ружья.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Согласно данным ведомства, 57-летний охотник обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшего поселения. Затем он решил сделать в охотничьей хижине привал. Вернувшись с водой из колодца, он услышал в доме подозрительный шум и увидел медведя.

Испуганный мужчина несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, то обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранилось оружие. Медведь унес с собой ружья "Вепрь" и "ИЖ". Еще одно ружье с поврежденным прикладом и характерными следами от его зубов охотник нашел неподалеку от хижины.

В течение нескольких дней мужчина пытался самостоятельно отыскать пропавшее оружие, однако у него ничего не вышло. Тогда он сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия. Однако в тех местах прошел сильный снегопад, который и скрыл следы зверя.

Полиция открыла административное дело по факту нарушения правил хранения оружия, приведших к его утрате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США автомобиль влетел в медведя.