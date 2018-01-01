"Христианин в мусульманском мире". В Иране украинскому моряку грозит смертный приговор

Прошло уже больше года с момента задержания Андрея Новичкова в Иране.

Андрею Новичкову грозит смертная казнь ТСН

В Иране украинскому моряку грозит смертная казнь по обвинению в убийстве мусульманина.

33-летний одессит Андрей Новичков, моряк с 10-летним опытом, работал помощником капитана на судне Arezoo под флагом Ирана, когда там произошел инцидент с одним из рядовых моряков, рассказал ТСН друг украинца Николай Олесов.

Утром 17 января 2017 года, когда судно находилось в Южно-Китайском море, младший рядовой матрос Мухамед Бахранпур (Mohammad Bahranpoor), по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого стал Новичков.

По словам Андрея, перед самоубийством матрос странно себя вел: сначала он зашел в рабочий офис, хотя в это время должен был красить трубы на грузовой палубе, потом набросился с нецензурной бранью на Андрея, который сделал ему замечание о необходимости выполнения его обязанностей, и попытался ударить украинца.

Когда матрос ушел из офиса, Андрей пошел закрыть дверь, чтобы предупредить дальнейшие попытки агрессивного поведения, выглянул на улицу и увидел, как матрос выпрыгнул за борт.

"Остальные мои действия были совершены, в соответствии с инструкциями: привлечение внимания экипажа, оповещение мостика, капитана, машинного отделения, организация поисковых работ. Трое суток поисков не принесли результатов. Тело не было найдено. Матрос выпрыгнул на расстоянии около пяти метров перед гребным винтом. Шансы на то, что матрос избежит удара винтом, были минимальные", — пояснил Новичков.

Завершив поиски и написав кипы отчетов, судно двинулось дальше. На тот момент капитан не предъявлял ему никаких обвинений, поэтому Новичков спокойно продолжал исполнять свои обязанности. Так продолжалось еще несколько недель до того момента, когда судно пристало к иранским берегам.

8 февраля 2017 года корабль зашел в порт Бандар Аббас для разгрузки. Через три дня, 11 февраля 2017 года Андрея сняли с судна в сопровождении полицейского в штатском, представителя иранской транспортной компании Kish Dhipping Line Manning Company и семи членов экипажа, включая капитана.

"Под предлогом, что меня отправляют домой, вывезли из порта. Вместо аэропорта меня привезли в уголовный суд города Бандар Аббас, где предъявили обвинение в убийстве", – сообщил Андрей.

В Украине моряка активно поддерживают друзья. В частности, Николай Олесов создал в соцсети Facebook страницу "Помощь Андрею Новічкову", где публикует последние новости о ситуации потерпевшего.

"Андрей – это человек кристальной честности. И если бы это действительно была его вина, то у него была возможность сойти на берег еще в Китае. Судно приставало к китайскому берегу уже после инцидента. Однако он продолжал спокойно исполнять свои обязанности", – отметил Олесов.

По словам Андрея, после задержания адвокат компании Kish Dhipping Line Manning Company настоятельно просил его признать вину и признаться в убийстве.

"Мне было обещано, что если я возьму вину на себя, и признаюсь в убийстве – с меня возьмут штраф в размере 3 тысяч долларов и депортируют в Украину на следующий день. Я ответил, что не совершал убийства и подписывать признание в том, чего не делал, не буду", – подчеркнул Новичков.

После отказа Андрея бросили за решетку. Первое время у него не было никакой связи ни с адвокатом, ни с посольством, ни с домом. После недели в полицейском участке его перевели в колонию общего режима.

"Как мне было сказано неофициально: "Человек-мусульманин исчез, и кто-то должен заплатить за это". По словам представителей мусульманского мира, причиной всего, что происходит со мной, является религия, а точнее то, что я оказался христианином в мусульманском мире", – сетует Андрей.

В Иране по обвинению в умышленном убийстве человека казнят. Поэтому сейчас украинцу грозит повешение или расстрел.

Судебные заседания проходили без переводчика, все документы в деле – на фарси, поэтому Новичков даже не может ознакомиться с материалами дела.

Для защиты он нашел адвокатскую контору, которая выделила ему двух адвокатов за 7 тысяч долларов. Однако один адвокат заявил, что не собирается тратить много времени на это дело и приедет только на суд, а у второго адвоката не было лицензии на проведение уголовных дел. Андрею пришлось написать отказ от адвокатов, деньги ему не вернули. Сейчас он ищет деньги на нового адвоката, в чем ему способствует посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Во время пребывания за решеткой у Андрея ухудшилось здоровье. "Случилось обострение послеоперационной травмы на позвоночнике в поясничном отделе. Сейчас я испытываю значительные трудности в передвижении и возможности вести обычный образ жизни. Лечиться самому, за свой счет, не имею возможности", – отметил Андрей.

Кроме того, из-за публикаций в местных СМИ, которые выставляли Новичковой убийцей, он постоянно подвергался агрессии со стороны других заключенных.

Наконец, 13 сентября 2017 года, проведя полгода в заключении, Андрей вышел под подписку о невыезде под поручительство консула.

Андрей не имеет права работать в Иране, соответственно, отсутствует постоянный источник доходов. Поэтому теперь украинцу приходится выживать – жилье и питание ему никто не оплачивает.

Официально же защита Украиной своих граждан за рубежом стоит всего лишь 30 долларов – именно столько составляет одноразовая финансовая помощь, которую может оказать государство украинцам, которые оказались в затруднительном положении в чужой стране.

Друзья Андрея не готовы смириться с такими обстоятельствами, поэтому подали петицию президенту Петру Порошенко с требованием вмешаться в ситуацию и инициировать создание межгосударственной комиссии, которая сможет ознакомиться с материалами дела, дать заключение о легитимности процесса над Новичковым и о соблюдении порядка суда и следствия.

На сегодня прошло уже больше года с момента задержания Андрея. Следствие не предоставило никаких доказательств или свидетелей, которые подтверждали бы его вину, однако дело не закрывают. На Родину также не отпускают, утверждая, что имеют право удерживать его, пока суд не примет решение. А решение при таких условиях рассмотрения может оказаться смертельным.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Африке погибли украинские моряки.

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