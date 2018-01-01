"Худшие опасения оправдались". В России пригрозили трем странам последствиями за удары по Сирии

РФ "опять грозят", пожаловался посол страны в США.

Удары США, Британии и Франции по Сирии не останутся без последствий, пригрозил Анатолий Антонов syl.ru

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что действия США, Великобритании и Франции в Сирии не останутся без последствий.

РФ "опять грозят", говорится в заявлении дипломата в связи с ударами этих трех стран по сирийской территории, пишет "Интерфакс".

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", — отметил посол.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием. Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по столице Сирии Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

После этого посол России в Ливане Александр Засыпкин говорил, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.