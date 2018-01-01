"И без ядерной войны раздолбают". Российский историк рассказал о полном фиаско Путина

В России нет сторонников войны до победного конца, считает Андрей Зубов.

Владимир Путин потерпел фиаско, считает Андрей Зубов Reuters

На международной арене президент России Владимир Путин потерпел полное политическое фиаско, заявил российский историк и оппозиционер Андрей Зубов.

"Путин плохо знает международные реалии, реалии других стран! Отсюда он потерпел полное политическое фиаско! Полное!" — заявил эксперт в интервью на телеканале "112 Украина".

Он считает, что сейчас в России нет сторонников войны до победного конца.

"Даже Путин не является сторонником такой войны! Первым тестом была Грузия. Запад один раз ошибся, но второй раз ошибаться не стал", — подчеркнул Зубов.

При этом историк считает третью мировую войну реальной, но маловероятной, так как ее никто не хочет.

"Путин не хочет, потому что понимает, что Россия слаба и ее без всякой ядерной войны раздолбают. Он понимает, что силы здесь неравны. Он прекрасно знает, что сил нет", — уверен историк.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина.

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