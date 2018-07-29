И грядет Тьма: появилось еще одно видео того, как в Якутии "отключили солнце"

Как отмечается, причина "пропажи" Солнца до сих пор не выяснена.

Три часа Север Якутии был погружен во тьму hi-tech

В Сеть попало видео странной тьмы, которая по невыясненной причине в разгар дня окутала ряд районов северной Якутии в РФ еще 20 июля

"На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма. Говорят про испытание ядерной бомбы", - подписал видеозапись пользователь под ником Мугабе Тиливижн в Twitter.

На видео действительно практически не видно солнца и всю местность окутала кромешная тьма.

На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма.

Говорят про испытание ядерной бомбы. pic.twitter.com/whZoRLHdN3 — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 29 июля 2018 г.





Как отмечается, причина "пропажи" Солнца до сих пор не выяснена; рассматривается несколько версий произошедшего - солнечное затмение, которого в эти дни не было, дым от пожаров, и даже "взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников"; менее популярными версиями являются испытание ядерного оружия и религиозные мотивы.

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Мы уже сообщали, что в Якутии на три часа "отключали" Солнце, после чего в тех районах обнаружили тушки мертвых птиц, а сегодня – странное атмосферное явление.

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