"И счета заблокируем": Кадыров пригрозил тюрьмой Трампу и Меркель

Лидер Чечни призвал Штаты не беспокоиться, так как он "еще не получил приказ вступить на землю США".

Кадыров пообещал посадить в тюрьму Трампа и Меркель. Открытые источники

По его словам, если Трамп, Меркель или другие западные политики приедут в Чечню, то их сразу же "задержат и посадят". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир "России 24".

Кадыров заявил, что уже давно ввел ответные санкции против лидеров западных стран. "Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — гарантировал он.

Как известно, в "список Магнитского" Кадырова внесли с формулировкой "за серьезные нарушения прав человека". В ответ он заявил, что права человека нарушают как раз в США, а не в Чечне. По его мнению, американцы просто не могут простить ему, что он посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом.

"Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США", — заявил глава Чечни.

Напомним, Кадырова выгнали из Facebook и Instagram. Он анонсировал запуск чеченской соцсети. Глава Чечни заявил, что новая соцсеть "ни в чем не уступает заморским".

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