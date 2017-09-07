ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе — западные СМИ

На территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов.
Об этом заявил глава курдской разведки Лахура Талабани, сообщает The Telegraph.
"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Западе, которые призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", — подчеркнул Талабани. Он отметил, что речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади.
По словам Талабани, на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не сделает в этом отношении радикальных политических реформ.
"ИГИЛ потерял много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГИЛ", — отметил глава курдской разведки.
Напомним, западные СМИ раскрыли, сколько боевиков ИГИЛ готовы стать смертниками в Европе.