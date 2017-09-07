ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе — западные СМИ

На территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов.

Reuters

Лидер боевиков группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в странах Европы для того, чтобы поднять боевой дух после поражений в Ираке и Сирии.

Об этом заявил глава курдской разведки Лахура Талабани, сообщает The Telegraph.

"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Западе, которые призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", — подчеркнул Талабани. Он отметил, что речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади.

По словам Талабани, на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не сделает в этом отношении радикальных политических реформ.

"ИГИЛ потерял много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГИЛ", — отметил глава курдской разведки.

Напомним, западные СМИ раскрыли, сколько боевиков ИГИЛ готовы стать смертниками в Европе.