ИГИЛ опубликовал видео с пленными российскими солдатами

Солдат взяли в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видео с взятыми в плен двумя российскими солдатами.

Об этом сообщила разведывательная организация SITE в Twitter, пишет 112.ua.

Видео распространило подконтрольное боевикам новостное агентство Amaq. Оно утверждает, что солдат взяли в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

#ISIS 'Amaq News Agency released a video of two #Russian soldiers captured in Shola village in Deir al-Zour on Sept. 22 pic.twitter.com/eJ24oAPwvd — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 3 жовтня 2017 р.

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

В свою очередь российские военные опровергали распространенную террористами информацию. Представитель авиабазы "Хмеймим" заявил, что в Сирии не было "никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ".

Напомним, что ранее ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российских солдат.