ИГИЛ опубликовал видео с пленными российскими солдатами

Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала видео с взятыми в плен двумя российскими солдатами.

Об этом сообщила разведывательная организация SITE в Twitter, пишет 112.ua.

Видео распространило подконтрольное боевикам новостное агентство Amaq. Оно утверждает, что солдат взяли в плен 22 сентября во время боев за сирийский город Дейр-эз-Зор.

#ISIS 'Amaq News Agency released a video of two #Russian soldiers captured in Shola village in Deir al-Zour on Sept. 22 pic.twitter.com/eJ24oAPwvd