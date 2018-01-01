"Игра на русофобии": Лавров заявил, что РФ не поддастся на ультиматум Запада в деле сбитого "Боинга"

Он провел параллель с "делом Скрипалей".

Лавров прокомментировал требование Австралии и Нидерландов выплатить компенсации за малазийский "Боинг". Reuters

"При этом отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это, как минимум, некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн "Алмаз-Антей", производитель комплексов "Бук" и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия. Все это было проигнорировано. Звучали достаточно легковесные заявления о том, что радар просто не увидел ракету, потому что она очень быстро летела. У специалистов это не вызывает ничего, кроме улыбки", – цитирует Лаврова УНИАН.

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При этом он провел параллель с "делом Скрипалей": "Один в один логика, которая была применена в т.н. "деле Скрипалей", когда было сказано, что "весьма вероятно" это сделали русские, поэтому признайте свою вину, а расследование будем продолжать, и оно до сих пор не закончено. Такое искушение поиграть на русофобии, привлечь к себе внимание, отвлечь свое население и мировую общественность от тех проблем, которые сам испытываешь, – это совсем не та линия, которая требуется сегодня в международных отношениях".

По его словам, в России чувствуют, что у серьезных, солидных европейских стран, в том числе упомянутых Германии, Франции, Италии и целого ряда других, есть понимание ненормальности сложившейся атмосферы и того, что она была создана искусственно и напрасно.

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"Убежден, что в конечном итоге необходимость договариваться, а не диктовать свои условия возобладает в умах и практических действиях западных политиков", – заявил Лавров.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

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