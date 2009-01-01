Игра нервов. Чем грозит выход Ирана из ядерного соглашения

По Ирану нанесли очень серьезный удар, однако ему не привыкать, говорит Игорь Семиволос

Reuters Обещания Ирана выйти из ядерного соглашения из-за санкций США и ответные заявления Штатов похожи на взаимный отмен угрозами.

Об этом директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал в комментарии "Главреду".

"Сегодня мы наблюдаем "игру нервов", когда каждая сторона делает "последнее китайское предупреждение", понимая, что выход из ядерного соглашения и возобновление санкций против Ирана может в значительной степени изменить расклады в регионе. Если мы говорим об Иране, то должны понимать, что за последние несколько лет он существенно усилил свои позиции. Благодаря соглашению, у Ирана появились дополнительные ресурсы и возможности влиять на события в той же Сирии", — говорит эксперт.

"В случае, если в полном объеме будут возобновлены санкции против Ирана, это значительно ударит по планам Тегерана восстановить свои позиции в регионе и отбросит его назад, в период до отмены санкций", — подчеркнул политолог.

"Пока что создается впечатление, что идет лишь обмен угрозами. Хотя не исключаю, что стороны, которые уже обнародовали свои требования и условия, в случае которых они выйдут из ядерного соглашения, движутся в направлении эскалации. Насколько далеко они могут зайти в этом направлении, сказать сложно. Ведь кроме США, которые сегодня являются инициаторами введения новых санкций против Ирана, и Израиля, который поддерживает действия Америки, существуют еще и европейские страны, которые всегда стояли на более умеренных позициях и приветствовали заключение ядерного соглашения. Они также являются полноправными участниками этого соглашения. Поэтому США придется убеждать европейцев, найти для них достаточное количество аргументов, чтобы Европа поддержала введение этих санкций", — заметил специалист-международник.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, связанную с Северной Кореей, внимание мира приковано к этому региону. В таких условиях разжигать еще один "горячий конфликт" на Ближнем Востоке, очевидно, не самый лучший выход в данной ситуации.

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"Негативный сценарий, когда США и Иран выйдут из соглашения, а также начнется подготовка Ирана к производству ядерного оружия, пока что выглядит чушью. Ведь в ближайшее время Иран вряд ли сможет получить ядерное оружие. Кроме того, после заключения ядерного соглашения возможности Ирана создавать ядерное оружие были сведены к минимуму. Так что ядерная угроза в данном случае отложена на далекую перспективу", — считает директор Центра ближневосточных исследований.

"С другой стороны, Иран теряет ресурсы, которые ему сейчас крайне необходимы, поскольку он активно задействован в боевых действиях за пределами страны и в последнее время активно влиял на политику в регионе. В этом смысле удар по Ирану очень серьезный. Это и удар по экономике, но Ирану не привыкать к таким ударам", — напомнил эксперт.

"Вместе с тем, иранцы могут начать реализовывать свои угрозы интенсифицировать испытания ракет, больше вкладывать в ракетную отрасль, чтобы усовершенствовать ракеты, которые могли бы достигать не только Израиля, но и стран Европы, т.е. создать постоянно действующую угрозу. Безусловно, это вызовет серьезное недовольство со стороны европейцев", — уверен политолог.

"Для России это не плохая ситуация. Да, она попала в тот же санкционный список, что и Иран, и может превратиться в изгоя. Но, по крайней мере, при заключении ядерного соглашения Россия играла существенную роль, и она может получить некоторые дивиденды от этой позиции. То есть она может остаться важным посредником, без которого не обойдутся, когда прямые контакты разорваны", — подытожил Игорь Семиволос.

Напомним, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", как США вынуждают Иран думать о ядерном оружии.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Возможный выход Ирана из ядерного соглашения, или Риск нового конфликта на Ближнем Востоке".