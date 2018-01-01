"Их отравили": известная российская журналистка поделилась странным сном об инаугурации Путина

В президенты России Путина "посвятят" уже в четвертый раз.

7 мая проходит инаугурация Владимира Путина. Reuters

В президенты России Путина "посвятят" уже в четвертый раз.

Согласно действующему законодательству РФ, руководить страной он будет следующие 6 лет – вплоть до 2024 года.

Накануне церемонии российский журналист и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян поделилась своим странным сном: "Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители – агенты британской разведки".

Вероятно, таким образом журналистка пыталась пошутить, проведя аналогию с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями— за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".

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