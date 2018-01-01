"Их секс-игра пошла чудовищно не так": британские СМИ назвали причину смерти друга Березовского

По словам знакомого Глушкова, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис.

У Глушкова был молодой любовник-россиянин, сообщили СМИ.

Россиянин-эмигрант и соратник опального российского олигарха Бориса Березовскогов столице Британии Лондоне 13 марта, мог погибнуть из-за секс-игры, которая "пошла чудовищно не так".

Напомним, вскрытие показало, что причиной кончины бизнесмена стало удушение. Как выяснили СМИ, коммерсанта задушили собачьим поводком.

Как пишет британская The Daily Mail со ссылкой на одного из друзей семьи предпринимателя, в день гибели с Глушковым находился его 20-летний любовник по имени Денис. Тот, мол, часто оставался ночевать в доме старшего "друга".

Отмечается, что именно Денис вместе с дочерью бизнесмена Наталией, которая в ту ночь также находилась в доме, обнаружил тело Глушкова.

По словам источника, Глушков долго был гетеросексуалом, у него даже была жена, которая родила ему детей. Однако впоследствии он решил, что больше любит мужчин.

Ранее сообщалось, что в доме Глушкова сотрудники правоохранительных органов Великобритании не обнаружили следов взлома. Допускалось, что 68-летний Глушков мог сам впустить убийц в свой дом.