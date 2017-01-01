Илон Маск сходил на секс-вечеринку с наркотиками и принял ее за карнавал

Ранее Маск рассказывал, что испытывает проблемы при общении с женщинами и страдает от одиночества.
Об этом расскал предстаитель Маска в интервью Business Insider.
По словам представителя бизнесмена, Маск не понял, что вокруг него происходило, приняв вечеринку за своеобразный карнавал.
"Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи, после того как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниями. Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами", — рассказал представитель миллиардера.
В ноябре 2017 года в одном из интервью Илон Маск рассказал СМИ, что испытывает проблемы при общении с женщинами и страдает от одиночества.
Ранее Маск заявил, что первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе 2018 года.