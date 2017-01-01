Илон Маск сходил на секс-вечеринку с наркотиками и принял ее за карнавал

Ранее Маск рассказывал, что испытывает проблемы при общении с женщинами и страдает от одиночества.

Илон Маск. Reuters

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск летом 2017 года случайно попал на секс-вечеринку в доме предпринимателя Стива Джурветсона, где по информации издания Vanity Fair, гости устроили оргию и употребляли наркотики.

Об этом расскал предстаитель Маска в интервью Business Insider.

По словам представителя бизнесмена, Маск не понял, что вокруг него происходило, приняв вечеринку за своеобразный карнавал.

"Илон провел на вечеринке несколько часов и ушел в час ночи, после того как поговорил с несколькими предпринимателями о технологиях и управлении компаниями. Ему показалось, что это был корпоративное мероприятие с тематическими костюмами", — рассказал представитель миллиардера.

В ноябре 2017 года в одном из интервью Илон Маск рассказал СМИ, что испытывает проблемы при общении с женщинами и страдает от одиночества.

Ранее Маск заявил, что первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе 2018 года.