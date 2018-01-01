"Имеются неопровержимые доказательства": Россия назвала виновника химатаки в Сирии

РФ провела собственное национальное расследование.

Химатаку в Думе Москва назвала инсценировкой. Reuters

Москва заявила, что у нее имеются неопровержимые доказательства, что инцидент с химоружием в сирийской Думе – это лишь инсценировка и, более того, провокация со стороны британских спецслужб.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин во время выступления на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, пишет RT.

По его словам, Россия провела собственное национально расследование, в ходе которого не было выявлено ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие. "Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов", — заявил Шульгин.

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Не удалось найти и участников съемок того постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки, добавил дипломат. "Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы", — заверил Шульгин.

Он допускает, что при планировании этой операции британской стороне могли помогать США.

"У нас не просто есть "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии их старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", — подчеркнул Шульгин.

Как сообщалось, ЕС согласовал единую позицию по Сирии. Еврочиновники подчеркнули, что военного решения конфликта в Сирии быть не может – и поддержали ракетные удары по стране.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

В свою очередь США заявили, что Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной по Сирии. Штаты уверяют, что РФ не пыталась задействовать свои ПВО.

При этом до удара посол России в Ливане Александр Засыпкин заявио, что вслучае агрессии США против Сирии Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

Ранее Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить американскую бомбежку в Сирии. Для Вашингтона сирийская кампания – не только демонстрация силы.