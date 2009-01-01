Импичмент Трампа может расколоть США — западные СМИ

Сейчас около 40% американцев являются убежденными противниками Дональда Трампа.

Дональд Трамп Reuters

Однако противникам американского президента стоит набраться терпения и не форсировать импичмент, пишет The Economist, сообщает ZN.ua.

Процедурные и политические моменты могут затянуть импичмент для Трампа на годы, если не навсегда. Однако если противники президента смогут добиться импичмента президенту быстрее, чем он потеряет общественную поддержку, то они рискуют поставить под угрозу демократическое устройство своей страны. Достаточно взглянуть на еженедельные опросы, чтобы понять, что противников президента пока до сих пор меньше, чем половина.

Сейчас около 40% американцев являются убежденными противниками Дональда Трампа, тогда как 19% остаются его абсолютными сторонниками. Еще 22% человек согласны поддерживать президента если он будет делать то, чего они хотят. Кроме того, 19% неудовлетворенны работой президента, но готовы поменять свое мнение, сели он "хорошо справится" со своей работой.

Но самым важным моментом является тот факт, что 79% сторонников Трампа воспринимают критику против него на свой счет. Нет сомнений, что если Трамп или его команда сотрудничали с Россией, то это должно быть расследовано. Однако многие противники Трампа хотят, чтобы он ушел прямо сейчас, еще до того, как многие успели прочитать заголовки про его сотрудничество с Россией. Если начать ускорять этот процесс, то половина населения страны может посчитать, что у них украли президента. Сейчас США не такие единые в своих взглядах.

После Вотергейта консерваторы смогли поменять страну и многие не доверяют СМИ. При этом многие оппоненты Трампа не хотят ждать, что может вызвать осуждение на местах и подвергнуть угрозе всю американскую демократию. Многие сторонники Трампа будут поддерживать его несмотря ни на что. Однако остальные смогут изменить свое мнение о нем по мере того, как он будет не справляться со своей работой. В 2020 на выборах Демократы смогут получить поддержку и президента, которого они хотят, а Республиканцы отказаться от поддержки непопулярного Трампа. Импичмент Трампу может разорвать страну надвое. И ожидание новых выборов может оказаться наименьшим из зол.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Белом доме считают маловероятным импичмент Трампа. Хотя юристы президента США обдумывают, как будут защищать его от отстранения от власти. Еще в марте видння Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичмента Трампа. Политические оппоненты ждут, что открытое слушание Постоянного комитета по вопросам разведки даст необходимые доказательства против президента.

Напомним, западные СМИ написали, что Трамп не способен управлять государством.