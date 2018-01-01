"Иначе будет, как в Украине". Президент Молдовы исключил вероятность вступления его страны в ЕС и НАТО

Игорь Додон убежден, что возглавляемое им государство должно дружить и с западными, и с восточными партнерами.

Игорь Додон не намерен разрывать партнерские отношения с Россией Фото: facebook.com/dodon.igor

Президент Молдовы Игорь Додон безапелляционно заявил, что его страна никогда не станет членом НАТО и Европейского Союза.

Молдавский лидер отметил, что ему важно дружить с Россией. Об это сказал в интервью DW.

"В России работают более 600 тысяч граждан Молдовы. Это при том, что население Молдовы составляет около трех миллионов. Эти люди переводят домой ежегодно более миллиарда долларов", - отметил Додон.

Глава государства подчеркнул, что деньги трудовых мигрантов крайне важны для страны, поскольку в минувшем году Молдова получила всего 150 миллионов инвестиций от иностранных инвесторов.

По словам Додона, Молдова экспортирует значительную часть произведенной сельскохозяйственной продукции в Россию, и лишь малый процент – в страны Европы. Он также отметил, что Молдова получает 100% газа от российского "Газпрома".

Ассоциацию с ЕС и безвизовый режим молдавский президент оценил позитивно, однако добавил, что членом Евросоюза и блока НАТО его страна не станет никогда.

"Молдова никогда не станет членом ЕС. К этому не готовы ни Брюссель, ни Молдова. Страна не выживет, если ее будут пытаться использовать в любых военных целях или Восток, или Запад", - заверил Додон.

Глава государства заверил, что его позицию поняли "геополитические игроки".

"Иначе произойдет то, что произошло в Украине", - заявил президент Молдовы.

Напомним, ранее Додон заявлял, что Украина может стать важным партнером в достижении компромисса по вопросу Приднестровья, которое занимают российские войска.