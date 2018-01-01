Инаугурация Владимира Путина-2018. Фотогалерея

Президент Российской Федерации в четвертый раз вступил в должность.

Президент России Владимир Путин принял присягу в Большом Кремлевском дворце и в четвертый раз вступил в должность главы государства.

Путин победил на выборах президента с результатом в 76,6% голосов. Он выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

"В эти минуты, вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией, страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле — вечный пример преданности Отчизне", — сказал Путин на церемонии инаугурации в Кремле.

Сразу после церемонии Путин заступит на новый срок и будет находиться на посту главы государства шесть лет - до 7 мая 2024 года. Первые два срока Путин правил по четыре года, третий – после переписывания конституции – шесть лет.

Инаугурация Владимира Путина-2018: видеотрансляция

После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства предупредил своих сторонников, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".



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