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Инаугурация Владимира Путина-2018: видеотрансляция

Сегодня, 11:48

По сложившейся традиции, торжественное мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце.

 

Путин инаугурация 2012
Путин во время инаугурации в 2012 году Reuters
Владимир Путин, в марте 2018 года вновь избранный презеидентом РФ, в понедельник, 7 мая пройдет через церемонии инаугурации - вступления в должность главы государства.

Согласно действующему законодательству, руководить Россией он будет следующие шесть лет - до 2024 года. Нынешняя церемония инаугурации станет для Путина уже четвертой по счету.


Она пройдет в в традиционном месте —  Большом Кремлевском дворце (парадной резиденции президента РФ). 

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями— за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

 

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