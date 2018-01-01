Индия успешно провела испытания баллистической ракеты

Разбирательства по данному делу продолжатся после Олимпиады.

В Индии успешно провела испытания баллистической ракеты "Дхануш", которая может переносить ядерные боеголовки.

Ракету запустили с берега региона Одиша с корабля военно-морских сил Индии. Дальность ее составила 350 километров. Класс ракеты - земля-земля, сообщает The Times of India.

"Дхануш" может переносить боеголовки до 500 килограмм. Она способна поражать цели как на суше, так и на воде.

В оборонном ведомстве страны заявляют, что запуск состоялся в рамках стратегических учений Военно-морских сил Индии.

Напомним, в ноябре 2017 года КНДР успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Hwasong-15, она может достичь территории США.