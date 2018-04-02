Информация и транзакции на $ 10 трлн в день: кому и как угрожает российский корабль в Атлантике

Запад подозревает Москву в подключении к подводным кабелям.
Согласно российской версии, корабль направили помочь с поисками пропавшей в Атлантическом океане подлодки "Сан Хуан" из Аргентины. Однако на Западе отметили, что действия "Янтаря" угрожают подводным линиям связи и к тому же могут вызвать новый всплеск информационной войны между Москвой и Вашингтоном, пишет Газета.Ru.
Американские и западные официальные лица выразили серьезную обеспокоенность интересом России к 400 волоконно-оптическим кабелям. Именно по ним передается огромное количество информации, включая электронные письма. Также по этим кабелям ежедневно проходят финансовые транзакции объемом в 10 трлн долларов.
Эксперты в США обращают внимание, что корабль "Янтарь" оснащен специальными глубоководными обитаемыми и автономными необитаемые подводными аппаратами, которые в состоянии погружаться на глубину порядка 6 тыс. м.
Кроме того, американцы подчеркивают, что "Янтарь" может осуществлять проведение подводных технических работ при помощи манипуляторного устройства и проводить обследование подводных объектов и сооружений.
Консультант по безопасности информационных технологий в Канаде Стефан Уоткинс заявил: "Я не думаю, что сегодня российские специалисты занимаются каким-либо вредительством. Я полагаю, что сегодня они закладывают основу для будущих операций".
"Что касается разведывательной деятельности нашего океанографического судна "Янтарь", то никаких доказательств съема информации с подводных кабелей у американской стороны нет", — заявил экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.
Он в свою очередь напомнил, что в начале 1970-х годов руководству США стало известно о существовании подводной линии связи, проходящей по дну Охотского моря и соединяющей базу Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском со штабом ТОФ во Владивостоке. В октябре 1971 года американцы обнаружили российский кабель на глубине 120 м и смонтировали подслушивающее устройство, позволявшее снимать с кабеля информацию, не нарушая его целостности.
Со временем подслушивающие устройства, напоминает Виктор Кравченко, были установлены и на других подводных кабелях ВМФ СССР.
Зачем нужны подводные кабели
Линии связи, проложенные в океанских глубинах, имеют исключительно важное значение, напоминают эксперты в США. По их мнению, без подводных кабелей банки в азиатских странах не смогли бы отправить деньги в Саудовскую Аравию, чтобы заплатить за поставки нефти. Руководство ВС США испытывало бы большие трудности в управлении войсками, ведущими боевые действия в Афганистане и Ближнем Востоке.
Вся эта информация передается по волоконно-оптическим кабелям, которые чаще всего не толще обычного садового шланга. В настоящее время в океанских глубинах проложено 620 тыс. миль подобных линий связи, то есть их общая длина в 25 раз превышает длину земного экватора.
Большинство кабельных линий связи в настоящее время принадлежит частным телекоммуникационным компаниям, включая таких гигантов, как Google и Microsoft. Их расположение может быть легко идентифицировано на общедоступных картах. Повреждения подобных кабелей может быть чревато непредсказуемыми последствиями.
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