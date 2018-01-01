Инсульт Лукашенко: в Минске слухи назвали "бредом"

Президент отменил запланированный визит.

В Минске опровергли слухи об инсульте Лукашенко Reuters

У президента Беларуси Александра Лукашенко случился инсульт.

Об этом 30 июля со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщила украинская "Деловая столица".

Собеседники издания утверждают, что по причине недомогания 63-летний глава государства не посетил Гомель и не осуществлял никаких государственных визитов с 28 июля.

"Никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыли охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение", – говорится в сообщении.

В комментарии ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала информацию об инсульте "бредом".

"Могу ответить на это только словом "бред", - сказала Эйсмонт.

На сайте президента Беларуси последним мероприятием с участием Лукашенко указан состоявшийся 28 июля телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Напомним, Лукашенко предложил "Мисс Беларусь-2018" Марии Василевич возглавить агропредприятие.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram