Интриги и хаос в Белом доме. В США набирает популярность скандальная книга о Трампе

По словам автора, он был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников.

В США набирает популярность скандальная книга Reuters

Соединенных Штатах набирает популярности опубликованная книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа".

Издание сразу стало лидером продаж офлайн и онлайн-магазинов, пишет Reuters.

По словам автора, он был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью. Вулфф описывает, как Трамп не планировал быть президентом США, его интимную жизнь и отсутствие у него соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома.

Как отмечает The Guardian, автор книги написал о том, как Трамп смеялся из-за интеллектуальных недостатков собственных сыновей и своего зятя Джареда Кушнера. В ней рассказывается, как жена Трампа Мелания плакала в ночь перед победой мужа на выборах и как бывший старший советник Трампа Стив Бэннон назвал дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера — "Джаванкой" за их "легкость бытия".

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Авто публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.

В то же время сам Трамп отрицает информацию, представленную в книге. Об этом он написал в Twitter.

"Я не давал доступа к Белому Дому (даже много раз отказывал) автору этой фальшивой книги. Я никогда не говорил с ним для книги. Она полна лжи, ложных представлений и источников, которых не существует. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что произойдет с ним и небрежным Стивом (Стив Бэннон, экс-советник Трампа — ред.)! ", — написал Трамп.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don't exist. Look at this guy's past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Отмечается, что представители президента пытались прекратить публикацию книги. Его адвокаты направили издательству письмо с требованием не публиковать книгу и извиниться перед президентом.

Кроме того, на фоне роста популярности книги, в Twitter распространили юмористический пассаж, который замаскировали под отрывок из нее. Он получил вирусную популярность в Twitter, пишет "Голос Америки".

В нем рассказывается, что после победы на выборах президента США Трамп требовал и добился создания Белым домом круглосуточного канала посвященного гориллам.

"В свой первый день в Белом доме, президент Трамп пожаловался, что телевизор в его спальне сломан, потому что на нем не было "канала о гориллах". Трамп, казалось, был убежден в существовании канала, который круглосуточно показывал горилл. Чтобы угодить Трампу, сотрудники Белого дома слепили в кучу несколько документальных лент о гориллах, который транслировался в спальню Трампа с наспех собранной телевизионной башни на лужайке перед Белым домом. Но Трамп все равно был недоволен и жаловался, что "гориллы не бьются", — написал неизвестный автор.

Впоследствии это сообщение получило более 15 000 ретвитов и 48 000 предпочтений и позже автор признался, что оно ненастоящее.

Напомним, ранее сообщалось, что в книге был открыт секрет прически президента Трампа.