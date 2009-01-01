Иран похвастался, что успешно испытал баллистическую ракету

Ракета Khorramshahr якобы может пролететь несколько тысяч километров.

Запуск баллистической ракеты Скриншот видео с youtube.com

Власти Ирана заявили, что страна успешно провела испытания новойKhorramshahr, которая способна нести несколько боеголовок одновременно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PressTV.

В то же время агентство уточнило, что дальность полета ракеты — 2 тыс. километров.

"Именно эту ракету накануне представили на военном параде в Тегеране", — говорится в статье.

По словам командующего военно-воздушными силами и военно-космическими войсками корпуса стражей исламской революции, бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, новая ракета стала меньшей по размерам и более тактической.

Напомним, в январе 2016 года США и европейские страны сняли с Ирана международные санкции, наложенные из-за ядерной программы страны. Между тем государство не перестали наказывать за испытания баллистических ракет, нарушения прав человека и поддержку терроризма.

Видео: IR Iran