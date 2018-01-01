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Иран пригрозил Европе "ужасным будущим" в случае провала ядерной сделки

Сегодня, 00:28

Тегеран требует от ЕС демонстрации принципиальной позиции.

Иран
Иран начал угрожать бывшим партнерам по ядерной сделке Reuters
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил 22 июня на форуме в Осло, что Европу ожидает "низкая безопасность", если страны Евросоюза не окажут влияния на намерения США выйти из ядерной сделки.

"Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие Совместный всеобъемлющий план действий, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки", - цитирует иранского лидера Интерфакс.

По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США относительно ядерной сделки с Тегераном.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

Позже Иран и ЕС заявили, что не будут выходить из ядерной сделки.

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Теги:  
Иран, США, Европа, ядерная сделка, угрозы, безопасность
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