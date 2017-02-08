Иран произвел очередной пуск баллистической ракеты – СМИ

Запуск был произведен со стартовой площадки Семнан.

Несмотря на санкции США Иран запустил еще одну баллистическую ракету со стартовой площадки к востоку от Тегерана.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника, пишет Украинская правда.

Отмечается, что запуск был произведен со стартовой площадки Семнан. С нее же был произведен запуск баллистической ракеты в прошлом месяце.

Ракета малой дальности Mersad, класса земля-воздух была запущена в среду, 8 февраля. Она упала в 35 милях (около 56 км) от стартовой площадки.

Предыдущий запуск баллистической ракеты Иран произвел 29 января.

Напомним, президент США Дональд Трамп может позволить России "победить" в Сирии и Украине, гарантировать замораживание расширения НАТО, а взамен получить отказ Москвы в поддержке Ирана.

фото: politikus.ru