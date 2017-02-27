Иран успешно испытал новые крылатые ракеты

Во время учений испытали крылатые ракеты Nasrна и лазерно-управляемую ракету Dehlaviyeh.

В Иране провели успешные испытания новых крылатых ракет.

Испытания последней модификации крылатых ракет Nasr, иранские военно-морские силы провели в рамках учений, которые начались в воскресенье, 26 февраля, возле Ормузского пролива в Персидском заливе, сообщает Deutsche Welle

"Во время маневров военно-морских сил Velayat 95 в южных водах страны была испытана последняя модификация крылатых ракет Nasr", — заявил министр обороны Ирана Хоссейн Дехган.

Он также отметил, что запуск ракеты был успешным, и она поразила свою цель. Агентство Tasnim сообщает, что во время учений также испытана лазерно-управляемая ракета Dehlaviyeh.

Напомним, несмотря на санкции США, Иран запустил еще одну баллистическую ракету со стартовой площадки к востоку от Тегерана.

Фото: tasnimnews.com