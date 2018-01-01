Ирану приказали выплатить семьям жертв 11 сентября 6 млрд долларов

За выплаты ответственными назвали власти Ирана, Корпус стражей исламской революции и иранский Центробанк.

Годовщина теракта 11 сентября в США. Reuters

Родственникам погибших при теракте 11 сентября Иран обязан выплатить более 6 млрд долларов.

Выплаты американский суд возложил на власти страны, Корпус стражей исламской революции и иранский Центробанк. По мнению федерального судьи Нью-Йорка, именно они должны ответить за гибель 1008 человек, пишет ABC News.

Согласно судебным документам, супругу каждого погибшего Иран обязан выплатить по 12,5 млн долларов, родителям жертв – по 8,5 млн, а детям и родным сестрам и братьям — 4,25 млн долларов.

Подобный вердикт вынесен после того, как в 2016 году конгрессом США был принят закон, позволяющий американским судам привлекать к ответственности за терроризм целые государства.

Как известно, 11 сентября 2001 года в США были совершены беспрецедентные по масштабам и количеству жертв террористические акты: два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в здания-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.

Четвертый пассажирский лайнер, также захваченный террористами, разбился возле города Питтсбург штат Пенсильвания. В этих терактах погибли около 3 тысяч человек.

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