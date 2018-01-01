"Искала грудное молоко". В Таиланде наглая обезьяна обнажила бюст туристки: видео

Бриттани Боумен отправилась с друзьями в город Чиангмай, известный своими обезьянами.

Наглая обезьяна обнажила бюст туристки Скриншот

В Таиланде наглая обезьяна почти обнажила грудь туристки из США, решив взобраться на девушку.

Бриттани Боумен отправилась с друзьями в город Чиангмай, известный своими обезьянами. Она даже не предполагала, что ее ждет.

Во время посещения очередного памятника жительница Лос-Анджелеса позволила маленькой обезьяне попасть на свою ногу и подняться на шорты.

Пытаясь выбраться на плечи девушки, обезьяна схватила топ Бриттани и почти обнажила грудь девушки, прежде чем туристке все же удалось соблюсти приличия.

Бриттани заявила: "Это заставило всех нас истерически смеяться, почти до слез. Я так испугалась, когда обезьяна прыгнула на меня, даже не подумала, что она приспустила мой топ".

"Владельцы животного сказали, что она, видимо, искала грудное молоко. Все произошло так внезапно, я очень рада, что мы сняли этот момент на камеру".

Напомним, на Бали похотливая обезьяна залезла женщине в декольте.