"Искала грудное молоко". В Таиланде наглая обезьяна обнажила бюст туристки: видео

Бриттани Боумен отправилась с друзьями в город Чиангмай, известный своими обезьянами.
Бриттани Боумен отправилась с друзьями в город Чиангмай, известный своими обезьянами. Она даже не предполагала, что ее ждет.
Во время посещения очередного памятника жительница Лос-Анджелеса позволила маленькой обезьяне попасть на свою ногу и подняться на шорты.
Пытаясь выбраться на плечи девушки, обезьяна схватила топ Бриттани и почти обнажила грудь девушки, прежде чем туристке все же удалось соблюсти приличия.
Бриттани заявила: "Это заставило всех нас истерически смеяться, почти до слез. Я так испугалась, когда обезьяна прыгнула на меня, даже не подумала, что она приспустила мой топ".
"Владельцы животного сказали, что она, видимо, искала грудное молоко. Все произошло так внезапно, я очень рада, что мы сняли этот момент на камеру".
Напомним, на Бали похотливая обезьяна залезла женщине в декольте.