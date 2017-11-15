"Искупали грехи предков". В Индии сотни людей забросали друг друга навозом, опубликовано видео

Жители Гоматапура раз в год "выпускают пар".
Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.
В то же время издание уточнило, что такие действия являются ритуалом, он осуществляется регулярно.
"Считается, что традиция появилась в середине XVIII века. Местные жители раз в год собираются в деревне, чтобы кидаться друг в друга коровьим навозом. Они верят, что таким образом искупают грехи своих предков", — говорится в статье.
Легенда гласит, что много лет назад под колеса телеги попал священный идол, это разгневало божество, и оно прокляло Гоматапуру. Жителей деревни заставили драться друг с другом до конца времен, но позже божество смилостивилось и разрешило вместо рукоприкладства швыряться навозом.
Напомним, в октябре в Малави власти ввели комендантский час в связи с ритуальными убийствами людей, после которых злоумышленники пили кровь жертв. Узнать больше об инцидентах можно здесь.
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