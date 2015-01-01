Исламисты атаковали сирийский город, убиты 30 мирных жителей

Исламисты атаковали сирийский город Эль-Баб, в результате чего были убиты 30 человек.

Война в Сирии, иллюстрация Reuters

В Сирии боевики "Исламского Государства" 25 декабря убили по меньшей мере 30 мирных жителей в городе Эль-Баб, множество людей получили ранения.

Об этом со ссылкой на турецких военных сообщает Reuters.

"По меньшей мере 30 гражданских лиц были убиты и многие другие получили ранения в воскресенье после того, как боевики "Исламского Государства" начали атаку в сирийском городе Эль-Баб", — говорится в сообщении.

Несколько недель назад сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду в рамках операции "Щит Евфрата", которая продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.

Напомним, в Сирии боевики террористической группировки "Исламское государство"(ИГИЛ) сожгли заживо двух мужчин, которые вероятно являлись военнослужащими Турции.