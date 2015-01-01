Исламисты ИГИЛ и талибы объявили друг другу "священную войну"

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.
Глава управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждает, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами, пишет Интерфакс со ссылкой на радио "Машаль".
Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.
Напомним, в Кабуле возле парламента страны прогремели два взрыва, погибли и ранены десятки человек.