Исламисты ИГИЛ и талибы объявили друг другу "священную войну"

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.

Боевики ИГИЛ, иллюстрация Скриншот

Террористическая группировка "Исламское государство" и афганское радикальное движение "Талибан" объявили друг другу "священную войну — джихад".

Глава управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, утверждает, что правоохранительные органы располагают соответствующими документами, пишет Интерфакс со ссылкой на радио "Машаль".

Сообщения о столкновениях талибов с боевиками ИГ ранее поступали из провинций Нангархар и Забуль.

Напомним, в Кабуле возле парламента страны прогремели два взрыва, погибли и ранены десятки человек.