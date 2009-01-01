Исламский фактор. Эксперт назвал, откуда начнется распад России

Панфилов напомнил, что 150 лет длилась русско-чукотская война.

Эксперт назвал, откуда начнется распад России

Вопреки утверждениям советских учебников, ни один народ, ни одна территория не присоединялись к Московскому царству или Российской империи добровольно.

Об этом пишет профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов в материале на ТСН.

Он напомнил, что 150 лет длилась русско-чукотская война, по несколько десятков лет защищали свою землю буряты и хакасы, якуты и юкагиры, индейцы-тлинкиты Аляски, алеуты и эскимосы.

"Некоторые народы удавалось подкупить или обмануть. Некоторые — воевали до последнего. Но и первых, и вторых ждало одно — кровавая встреча с отрядами казаков, которые скорее напоминали разбойников, такой средневековый спецназ, который выполнял приказ — зачистить территории от сопротивляющихся. По версии царей, именно эти разбойники "собирали земли", — пишет автор.

Он подчеркнул, что если в России и начнется какое-то движение в сторону распада или реальной конфедерации, то его основой и движущей силой станет национально-освободительное движение народов, а экономический фактор в разделении, скорее всего, будет связан с олигархическим и криминальным давлением, поэтому реально ожидать заявления о том, что формирование региональных элит будет связано с восстановлением национального суверенитета.

"Вероятнее всего, что первыми на самостоятельность станут претендовать северокавказские народы — их отличает не только жестокое подавление и многочисленные жертвы в период Кавказской войны, но и исламский фактор, который благодаря бездумной политике Кремля превратился из религиозного в политический. Даже Рамзан Кадыров, выказывающий лояльность Кремлю, неустанно демонстрирует "религиозность" возглавляемой им Чечни, хоть и часто показную. В Татарстане есть все шансы на восстановление национально-освободительного движения, которое увлечет за собой Башкортостан и другие поволжские и приуральские регионы", — добавил Панфилов.

Напомним, ранее российский журналист рассказал о развале РФ.