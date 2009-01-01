Испания готовится к введению прямого управления Каталонией

Каталония может перейти под прямое управление из Мадрида, если местное правительство не прояснит позицию относительно "декларации независимости".
Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, сообщает Deutsche Welle.
"Ясно, что сеньор Пучдемон не ответил, не дал четких объяснений на наш вопрос", — сказал Дастис, комментируя открытое письмо главы каталонского правительства премьер-министру Испании Мариано Рахою.
В этом документе, обнародованном сегодня утром, Пучдемон призвал Мадрид к диалогу, однако не прояснил позиции Барселоны относительно независимости. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала тоже назвал ответ каталонского лидера недостаточным.
В официальном заявлении правительства отмечается, что Мадрид не услышал "должного ответа" от Пучдемона. В документе подчеркивается, что позицию кабинета министров по Каталонии, которая может перейти под прямое управление из Мадрида в случае, если местное правительство не прояснит до 19 октября позицию относительно "декларации независимости", широко поддерживают в парламенте Испании.
Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.
Читайте также по теме: Каталония: референдум постправды