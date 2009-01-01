Испания готовится к введению прямого управления Каталонией

Каталония может перейти под прямое управление из Мадрида, если местное правительство не прояснит позицию относительно "декларации независимости".

Facebook Fran Pardo

Испания продолжает готовится к введению прямого управления Каталонией и приостановлению автономии, поскольку ответ лидера региона Карлеса Пучдемона о независимости Мадрид не удовлетворил.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, сообщает Deutsche Welle.

"Ясно, что сеньор Пучдемон не ответил, не дал четких объяснений на наш вопрос", — сказал Дастис, комментируя открытое письмо главы каталонского правительства премьер-министру Испании Мариано Рахою.

В этом документе, обнародованном сегодня утром, Пучдемон призвал Мадрид к диалогу, однако не прояснил позиции Барселоны относительно независимости. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала тоже назвал ответ каталонского лидера недостаточным.

В официальном заявлении правительства отмечается, что Мадрид не услышал "должного ответа" от Пучдемона. В документе подчеркивается, что позицию кабинета министров по Каталонии, которая может перейти под прямое управление из Мадрида в случае, если местное правительство не прояснит до 19 октября позицию относительно "декларации независимости", широко поддерживают в парламенте Испании.

Напомним, премьер-министр Испании Премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил региональной администрации Каталонии сразу два ультиматума, установив при этом крайние сроки, в течение которых Каталония должна прояснить ситуацию с провозглашением независимости, иначе автономия будет приостановлена.

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