Испытали в деле. Израиль первым в мире применил в бою истребители F-35

Самолеты "Adir" эксплуатируются и выполняют полеты в оперативных миссиях.
Первыми в мире американские истребители пятого поколения F-35 в боевых условиях применили ВВС Израиля.
"Самолеты "Adir" уже эксплуатируются и выполняют полеты в оперативных миссиях. Мы первыми в мире используем F-35 в оперативных мероприятиях", — рассказали в Twitter Силы обороны Израиля.
Как рассказал командующий израильскими ВВС Амикам Норкин, военные патрулируют на F-35 в ближневосточном регионе. Они дважды атаковали цели на двух различных фронтах, передает Reuters.
Стоит отметить, что "Adir" является версией F-35 для израильской армии. Страна стала первым покупателем истребителя у США.
В декабре 2016 года были получены первые два самолета из партии в 50 единиц. В 2017 году парламент призвал Министерство обороны проанализировать альтернативы до новых приобретений.
Сейчас на вооружении ВВС Израиля уже по меньшей мере девять современных боевых машин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии американский истребитель сбил самолет армии Асада.
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