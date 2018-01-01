Испытали в деле. Израиль первым в мире применил в бою истребители F-35

Самолеты "Adir" эксплуатируются и выполняют полеты в оперативных миссиях.

Первыми в мире американские истребители пятого поколения F-35 в боевых условиях применили ВВС Израиля.

"Самолеты "Adir" уже эксплуатируются и выполняют полеты в оперативных миссиях. Мы первыми в мире используем F-35 в оперативных мероприятиях", — рассказали в Twitter Силы обороны Израиля.

Как рассказал командующий израильскими ВВС Амикам Норкин, военные патрулируют на F-35 в ближневосточном регионе. Они дважды атаковали цели на двух различных фронтах, передает Reuters.

Стоит отметить, что "Adir" является версией F-35 для израильской армии. Страна стала первым покупателем истребителя у США.

В декабре 2016 года были получены первые два самолета из партии в 50 единиц. В 2017 году парламент призвал Министерство обороны проанализировать альтернативы до новых приобретений.

Сейчас на вооружении ВВС Израиля уже по меньшей мере девять современных боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии американский истребитель сбил самолет армии Асада.

Читайте наши новости в Facebook