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Испытание водородной бомбы. Как "перекрыть кислород" Северной Корее

Сегодня, 09:00

Перед разведкой США стоит задача выяснить, был это блеф или реальная возможность руководства КНДР, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный
Максим Розумный Главред
После испытаний Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты и взрыва водородной бомбы мировое сообщество пытается понять действия северокорейского руководства и повлиять на его поведение и решения.

Об этом руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреде".

"В этом смысле есть проблема эффективности влияния мирового сообщества (американцев, китайцев, россиян и т.д.). При этом контекст данных событий в сознании северокорейских лидеров и их подданных совершенно иной: для них это выглядит как противостояние небольшой гордой и свободолюбивой страны и нации империалистическому давлению, запугиванию и т.д. В этом смысле действия Северной Кореи и ее руководства выглядят совершенно логичными. В данной ситуации северокорейское руководство укрепляет свой внутренний авторитет, свою легитимность внутри страны и уменьшает те угрозы, которые наиболее реальны для него — потеря авторитета в среде собственной элиты, потеря лояльности северокорейского населения. И чем больше эти бонусы, тем более логичным и прогнозируемым является такое поведение", — говорит политический эксперт.

По его мнению, возможные минусы для северокорейского руководства, принимающего решение о том, проводить испытания или нет, угрожать или нет, заключаются в том, что в более отдаленной перспективе могут быть ужесточены экономические санкции, прекращено сотрудничество с Китаем и Россией (что является наиболее болезненным для КНДР, ведь большой зависимости от США, Японии или Южной Кореи у Северной Кореи нет).

"Собственно, на это и можно рассчитывать — прежде всего, выйти из этой пропагандистской ситуации, то есть вывести ситуацию из клинча, от которого выигрывает Ким Чен Ын, и надавить на Китай и Россию, чтобы "перекрыть кислород" Северной Корее и привести к потенциальным экономическим потерям, а вместе с тем и к потере легитимности северокорейского режима", — считает эксперт по международным вопросам.

"В основном в данной ситуации будут действовать США. Президент Трамп уже заявил, что будет оказывать давление посредством ограничения торговли, а это довольно эффективный рычаг давления", — напомнил руководитель Центра исследования проблем РФ Нацинститута стратегических исследований.

"А то, что все это происходит на фоне символических жестов и угроз войны, пока больше похоже на войну в символическом пространстве, от которой потенциально может выиграть и Трамп, и Ким Чен Ын, и Россия, и Китай. Если, конечно, это обострение не перейдет в горячую фазу. Но кто выиграет — зависит от мастерства политических игроков в кризисной ситуации", — заметил эксперт по международным вопросам.

"Безусловно, испытание водородной бомбы — это серьезное повышение ставок. И теперь перед разведкой и политиками США и Европы стоит задача — выяснить, был это блеф или реальная возможность северокорейского руководства. Если это подтвердится, если есть возможность применения водородной бомбы в мире, условия игры резко изменятся. Точнее, в такой ситуации игра должна будет закончиться, и нужна будет четкая последовательная результативная политика на ликвидацию этого режима", — резюмировал Максим Розумный. 

Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Испытания водородной бомбы: знает ли мир, как усмирить Северную Корею?"

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