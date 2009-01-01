Испытание водородной бомбы. Как "перекрыть кислород" Северной Корее

Перед разведкой США стоит задача выяснить, был это блеф или реальная возможность руководства КНДР, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

После испытаний Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты имировое сообщество пытается понять действия северокорейского руководства и повлиять на его поведение и решения.

Об этом руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреде".

"В этом смысле есть проблема эффективности влияния мирового сообщества (американцев, китайцев, россиян и т.д.). При этом контекст данных событий в сознании северокорейских лидеров и их подданных совершенно иной: для них это выглядит как противостояние небольшой гордой и свободолюбивой страны и нации империалистическому давлению, запугиванию и т.д. В этом смысле действия Северной Кореи и ее руководства выглядят совершенно логичными. В данной ситуации северокорейское руководство укрепляет свой внутренний авторитет, свою легитимность внутри страны и уменьшает те угрозы, которые наиболее реальны для него — потеря авторитета в среде собственной элиты, потеря лояльности северокорейского населения. И чем больше эти бонусы, тем более логичным и прогнозируемым является такое поведение", — говорит политический эксперт.

По его мнению, возможные минусы для северокорейского руководства, принимающего решение о том, проводить испытания или нет, угрожать или нет, заключаются в том, что в более отдаленной перспективе могут быть ужесточены экономические санкции, прекращено сотрудничество с Китаем и Россией (что является наиболее болезненным для КНДР, ведь большой зависимости от США, Японии или Южной Кореи у Северной Кореи нет).

"Собственно, на это и можно рассчитывать — прежде всего, выйти из этой пропагандистской ситуации, то есть вывести ситуацию из клинча, от которого выигрывает Ким Чен Ын, и надавить на Китай и Россию, чтобы "перекрыть кислород" Северной Корее и привести к потенциальным экономическим потерям, а вместе с тем и к потере легитимности северокорейского режима", — считает эксперт по международным вопросам.

"В основном в данной ситуации будут действовать США. Президент Трамп уже заявил, что будет оказывать давление посредством ограничения торговли, а это довольно эффективный рычаг давления", — напомнил руководитель Центра исследования проблем РФ Нацинститута стратегических исследований.

"А то, что все это происходит на фоне символических жестов и угроз войны, пока больше похоже на войну в символическом пространстве, от которой потенциально может выиграть и Трамп, и Ким Чен Ын, и Россия, и Китай. Если, конечно, это обострение не перейдет в горячую фазу. Но кто выиграет — зависит от мастерства политических игроков в кризисной ситуации", — заметил эксперт по международным вопросам.

"Безусловно, испытание водородной бомбы — это серьезное повышение ставок. И теперь перед разведкой и политиками США и Европы стоит задача — выяснить, был это блеф или реальная возможность северокорейского руководства. Если это подтвердится, если есть возможность применения водородной бомбы в мире, условия игры резко изменятся. Точнее, в такой ситуации игра должна будет закончиться, и нужна будет четкая последовательная результативная политика на ликвидацию этого режима", — резюмировал Максим Розумный.

Напомним, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", какой сигнал КНДР подает мировому сообществу испытаниями водородной бомбы.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Испытания водородной бомбы: знает ли мир, как усмирить Северную Корею?"