Исследователи считают белых мужчин "спасателями" пива

Белые мужчины по-прежнему предпочитают пиво.

Reuters

Белые мужчины — единственная подгруппа Gen Z, предпочитающая пиво другим видам алкоголя. Люди, родившиеся после 1996 года, существенно меняют структуру потребления алкоголя.

Такая группа поколения Z, как выяснили аналитики, предпочитает крепкие спиртные напитки — например, водку и джин, — а также вино пишет Business Insider со ссылкой на исследование Berenberg Research.

Исключение в поколении Z составляют белые мужчины, которые по-прежнему предпочитают пиво. При этом их доля невелика, отметили исследователи.

Кроме того, в поколении Z будет на 27 % больше латиноамериканцев, чем среди миллениалов (родившиеся после 1981 года). Из-за них, вероятно, вырастут продажи текилы.

Кроме того, в Berenberg обнаружили, что женщины всех рас сужают алкогольный "гендерный разрыв".

По оценкам аналитиков, женщины Gen Z пьют на 24% меньше, чем их коллеги-мужчины, в то время как женщины в последние годы пили примерно на 40% меньше, чем мужчины в возрасте до 18 лет, когда они находились в возрасте от 18 до 22 лет.

Если раньше пивным компаниям для роста продаж достаточно было обратиться к аудитории, состоящей из белых мужчин, теперь им придется столкнуться с влиянием других расовых групп, отмечает издание.

Миллениалов также обвиняют в сокращении потребления пива, однако поколение Z принесет индустрии еще больше проблем, подчеркнули в издании.