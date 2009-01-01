Источник в Кремле рассказал, что отпугнуло Трампа от России — западные СМИ

Ирамп отметил, что публикации "фейковых" новостей в СМИ мешают США и России наладить отношения.

Дональд Трамп Reuters

Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Москвы изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против России.

Об это сообщает со ссылкой на неназванный источник в Кремле Financial Times, пишет Республика.

Собеседник заявил, что кампания в СМИ против Москвы оказалась настолько "ядовитой", что отпугнула Трампа, который как предполагалось, совершит "новый старт" в отношениях с Россией.

Согласно сообщению, сам Трамп на пресс-конференции пояснил, что ему было бы легче взять в отношениях с РФ "жесткий курс", но такой подход помешает двум странам сотрудничать.

Он также отметил, что публикации "фейковых" новостей в американских СМИ мешают США и России наладить отношения. К числу подобных новостей он отнес сообщения о связи чиновников из его администрации с Россией.

Как известно, Трамп заявил, что не имеет никаких дел с Россией и ему неизвестно о каких-либо контактах его команды с Москвой, и не давал никаких указаний Майклу Флинну до инаугурации обсуждать с кем-либо санкции против РФ.

16 февраля в России Кремль приказал государственным СМИ перестать "заискивающе" освещать темы, связанные с Трампом.

Напомним, представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от России возвращения Крыма и деэскалации ситуации в Украине.