Историк объяснил, почему росгвардия — фикция

В гвардию РФ наиболее профессиональные люди просто не пошли, отметил Соловей.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, власти России пытались сформировать "дееспособные элитные части, но то, что было, развалили, а новое не создали".
"Гвардия — это фикция. Наиболее профессиональные люди туда просто не пошли. Поэтому гвардия — это внутренние войска, которые способны только стоять в оцеплении", — отметил эксперт.
Ранее журналист, главный редактор московского бюро немецкого журнала Focus с 1999 по 2015 год Борис Райтшустер выразил мнение, что для президента РФ Владимира Путина росгвардия — успокоительная таблетка от интриг и страхов.