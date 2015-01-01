Историк объяснил, почему росгвардия — фикция

В гвардию РФ наиболее профессиональные люди просто не пошли, отметил Соловей.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Российский профессор, доктор исторических наукзаявил, чтоявляется фикцией, самые профессиональные люди туда не пошли.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, власти России пытались сформировать "дееспособные элитные части, но то, что было, развалили, а новое не создали".

"Гвардия — это фикция. Наиболее профессиональные люди туда просто не пошли. Поэтому гвардия — это внутренние войска, которые способны только стоять в оцеплении", — отметил эксперт.

Ранее журналист, главный редактор московского бюро немецкого журнала Focus с 1999 по 2015 год Борис Райтшустер выразил мнение, что для президента РФ Владимира Путина росгвардия — успокоительная таблетка от интриг и страхов.