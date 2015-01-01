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Историк объяснил, почему росгвардия — фикция

Сегодня, 17:40

В гвардию РФ наиболее профессиональные люди просто не пошли, отметил Соловей.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Российский профессор, доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, что созданная в РФ гвардия является фикцией, самые профессиональные люди туда не пошли.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, власти России пытались сформировать "дееспособные элитные части, но то, что было, развалили, а новое не создали".

"Гвардия — это фикция. Наиболее профессиональные люди туда просто не пошли. Поэтому гвардия — это внутренние войска, которые способны только стоять в оцеплении", — отметил эксперт.

Ранее журналист, главный редактор московского бюро немецкого журнала Focus с 1999 по 2015 год Борис Райтшустер выразил мнение, что для президента РФ Владимира Путина росгвардия — успокоительная таблетка от интриг и страхов.

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Россия, гвардия, росгвардия, Соловей
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