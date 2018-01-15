Российские военные самолеты не первый раз приближаются к воздушному пространству Великобритании.

Истребитель Typhoon. lesoir.be

Сегодня,15 января, истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики Ту-160.

Так истребители ВВС Великобритании были подняты на перехват российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Как заявили в министерстве обороны Великобритании, два истребителя были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии после того, вблизи воздушных границ страны показались российские военные самолеты сообщает Sky News.

"Мы можем подтвердить немедленную реакцию истребителей Typhoon на авиабазе ВВС Лоссимут. Самолёты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем предоставить дополнительной информации до завершения миссии", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что российские военные самолеты не первый раз приближаются к воздушному пространству Великобритании.

Кроме того, командование ВВС Бельгии подтвердило, что в воздух также были подняты два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanke для сопровождения двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря, сообщает бельгийское издание Le Soir.

"Сверхзвуковые F-16. успешно выполнили свою миссию, обеспечивая вашу безопасность", — говорится в сообщении командования ВВС Бельгии в своем twitter.

Бельгия с 11 января отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.