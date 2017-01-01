Истребители НАТО впервые с начала года перехватили российский самолет в Балтии

Для сопровождения Су-34 из РФ в небо поднялись два истребителя НАТО.

Истребители Дании поднимались в небо для перехвата российского самолета. ac.nato.int

Истребители F-16 ВВС Дании, которые сейчас размещены на авиабазе Шяуляй в Литве, впервые в этом году поднялись на перехват в воздушном пространстве НАТО в Балтийском регионе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенного воздушного командования НАТО.

25 января радиолокационные станции НАТО зафиксировали движение самолета, который не соответствовал международным правилам стандартов авиации, поскольку не посылал сигнал транспондера, не выходил на радиосвязь с диспетчерами и не предоставил план полетов.

По маршруту самолета можно было проследить, что он вылетел из континентальной части России, и направлялся в Калининградскую область над международными водами возле воздушного пространства НАТО.

Для сопровождения воздушного судна из РФ в небо поднялись два истребителя F-16. Они совершили полет в определенный район и идентифицировали, и сопровождали российский военный самолет Су-34.

После успешного завершения миссии F-16 вернулись в Литву.

"Подобные миссии являются стандартным явлением, особенно в регионе Балтийского моря. Истребители НАТО находятся в круглосуточной готовности для реагирования на подобные случаи. Когда самолеты выключают свои транспондеры и когда не отвечают диспетчерам воздушного движения, они создают риск для остальных самолетов, поскольку не используют гражданские радиолокационные системы", — пояснили в Объединенном воздушном командовании НАТО.

Ранее 15 января, истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики Ту-160. Истребители ВВС Великобритании были подняты на перехват российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.