Италия подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

Посол Италии сообщил, что позиция страны в этом вопросе не изменилась и подтверждена на всех международных площадках.

Слова вице-премьера Италии не оказали воздействия на общую позицию страны

В вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины позиция Италии не претерпела изменений , и все также остается четкой и последовательной.

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки", - заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, сообщает сайт МИД.

Со стороны МИД Украины указали, что и дальше надеются на дальнейшую поддержку Италии в вопросе борьбы с агрессией РФ.

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Посла вызвали в украинское министерство за разъяснениями в связи с высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини об Украине.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.

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