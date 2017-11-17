Итальянский нейрохирург рассказал о первой в мире пересадке головы человека

Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета.
Врачам удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, сообщает The Telegraph.
Канаверо отметил, что операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета во главе с доктором Жэнь Сяопином.
По словам Канаверо, в ближайшее время врачи намерены провести трансплантацию головы живого человека.
Напомним, польские хирурги из университетского клинического госпиталя во Вроцлавепровели уникальную операцию по пересадке руки взрослому человеку, который ее не имел с рождения.