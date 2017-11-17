Итальянский нейрохирург рассказал о первой в мире пересадке головы человека

Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета.

Канаверо заявил о первой в мире пересадке головы человека discover24.ru

Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо заявил о том, что в Китае в ходе 18-часовой операции была проведена на трупе первая в мире пересадка головы человека

Врачам удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, сообщает The Telegraph.

Канаверо отметил, что операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета во главе с доктором Жэнь Сяопином.

По словам Канаверо, в ближайшее время врачи намерены провести трансплантацию головы живого человека.

Напомним, польские хирурги из университетского клинического госпиталя во Вроцлавепровели уникальную операцию по пересадке руки взрослому человеку, который ее не имел с рождения.